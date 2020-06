Frustratie over nieuwe regels voor markt op Plein '40-'45: 'Ik ga inpakken'

De maatregel moet ervoor zorgen dat mensen genoeg afstand kunnen houden op de markt. Vooral de groenteboeren zijn pissig over het besluit. 'Het is veel te weinig', zegt een van hen. 'Wij marktkooplieden kunnen op deze manier niet ons brood verdienen.'

Door de maatregelen ontstond er ook een lange rij voor de markt. De bezoekers die in de rij staan zijn positiever over de nieuwe maatregelen. 'Het is een goede maatregel, om de drukte hier te controleren', zegt een wachtende. 'Ik heb liever dat het op de markt rustig en veilig is', vertelt een bezoekster die in de rij staat. 'Het is onhandig, maar veilig', vervolgt ze.