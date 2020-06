Voormalig pr-medewerker Martin Luther King: 'De droom is er nog steeds'

Harcourt Klinefelter (82) was in de jaren '60 pr-medewerker van Martin Luther King. Het was de periode waarin vele marsen werden georganiseerd om op te komen voor de rechten van zwarte Amerikanen. Klinefelter, die al 47 jaar in Nederland woont, vertelt aan AT5 over zijn herinneringen aan King en hoe hij de Black Lives Matter-protesten van nu ziet.