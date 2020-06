Huntelaar verlengt contract bij Ajax met een jaar

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. Hij is van plan zijn carrière bij de club af te sluiten: 'Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen'.

De spits speelt sinds het seizoen 2017 - 2018 bij Ajax, nadat hij van 2006 tot en met 2008 ook al uitkwam voor de club. Hij maakte zijn debuut in de wedstrijd Ajax-NEC (1-1) en speelde tot nu toe 243 officiële wedstrijden, waarin hij 151 doelpunten maakte.

'Ik wilde graag nog door en het liefste hier bij Ajax', aldus de 36-jarige spits. 'Ik voel me fit, kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert.'

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zegt dat er ook met Huntelaar gesproken wordt over de toekomst en andere rollen voor hem bij Ajax. 'Wij wilden Klaas Jan sowieso voor de club behouden en zijn er van overtuigd dat hij ook komend seizoen als speler van waarde kan zijn. Maar ook op andere vlakken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van talentvolle spitsen zoals Lassina Traoré en Brian Brobbey.'

Huntelaar werd in 2019 landskampioen met Ajax. Daarnaast won hij als Ajacied in 2006, 2007 en 2019 de KNVB Beker en in 2007 en 2019 de Johan Cruijff Schaal.