Zorgen om jongeren in kwetsbare wijken: 'Dit is het moment dat we harder moeten gaan werken'

'Makkelijk geld' in de criminaliteit, overlast op straat en spanningen in de wijk: 15 Burgemeesters, onder wie Femke Halsema, vragen aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis in kwetsbare wijken. Daar zien ze een grote toename van problemen zoals leerachterstanden, ondermijnende criminaliteit, armoede, werkloosheid en huiselijk geweld.

Jongerenwerker Omar Tissoudali ziet ook in Slotermeer dat jongeren sinds de coronamaatregelen afglijden. Die verandering is direct op straat te zien. Waar ze voorheen bezig waren met school of werk, is de dagbesteding nu weg: 'Ze hebben geen doel. Ze staan om 15:00 uur op en dan denken ze van; ik ga even naar de buurt. Kijken wie daar is.' Met als gevolg dat groepen van alle leeftijden zich mengen en uit verveling dingen verzinnen om te gaan doen. 'En dan hoor je jonge jongens van 12 praten over het stelen van een brommer.' Ook krijgen Tissoudali en zijn collega's geregeld foto's en filmpjes door van jongeren, onder andere met wapens.

Thuissituatie De jongeren naar huis sturen is geen optie volgens Tissoudali. De jongeren willen dat zelf niet, omdat er bijvoorbeeld niet echt gesprekken worden gevoerd met hun ouders. Ook hebben ze vaak weinig ruimte en geen eigen kamer. 'Als je je thuis niet lekker voelt, waar je je thuis moet voelen, dan is de enige optie nog de straat. En op de straat kan het alle kanten op gaan.' Talentontwikkeling Volgens Omar zit 'de juiste kant' 'm vooral in talentontwikkeling, het werken aan het zelfbeeld en het bieden van alternatieven. Zelf speelt hij zaalvoetbal op eredivisieniveau, iets wat hij vaak gebruikt als voorbeeld. Zo nam hij jongeren mee naar een wedstrijd. 'Zij dachten, even voetballen in een zaaltje'. Maar, het was een belangrijke wedstrijd en de tribunes zaten helemaal vol. 'En dat ze dan zelf zeggen: Wij willen ook een team, wij willen ook voetballen.'

