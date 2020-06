130 klanten 'snuiflijn' krijgen sms'je van justitie

130 afnemers van een 20-jarige drugsdealer hebben van justitie een sms of een brief gehad waarin ze werden gewaarschuwd dat hun nummer voorkomt in een strafrechtelijk onderzoek naar drugshandel.

'Het was een wake up call voor sommigen', zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie, 'tijd om ermee te stoppen.' Het klantenbestand bestond niet uit 'aan lager wal geraakte harddrugsgebruikers', maar uit onder meer ondernemers, makelaars, expats en accountants.

800 unieke telefoonnummers

De 20-jarige Amsterdammer zou anderhalf jaar lang nog jongere koeriers hebben aangestuurd die de drugs - na telefonische bestelling - rondbrachten. Het OM trof zo'n 800 unieke telefoonnummers aan op de drugslijn, 130 daarvan plaatsten regelmatig een bestelling en kregen een sms. 30 afnemers waren de hele onderzochte periode 'actief' en ontvingen ook een brief.



Het is niet voor het eerst in Nederland dat deze methode wordt beproefd, maar voor Amsterdamse begrippen zeer uitzonderlijk. Begin dit jaar nam de gemeenteraad een PvdA-motie aan waarin werd opgeroepen om specifiek aan klanten van minderjarige dealers dergelijke sms'jes te versturen.

Jongeren behoeden voor drugscriminaliteit

Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie in deze zaak duidelijk te willen maken 'welke wereld er schuil gaat achter de bestelling van een gram cocaïne of die paar pillen'. Het blijft wel bij een feitelijke mededeling voor de klanten; hoewel het kopen van harddrugs strafbaar is, dreigt geen vervolging. Sommige klanten traden in het onderzoek zelfs op als getuige.



PvdA-raadslid Sofyan Mbarki is blij met de actie. Hij vindt dat ook afnemers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om jongeren te behoeden voor de drugscriminaliteit : 'Jonge Amsterdammers horen naar school te gaan en geen drugs verkopen.'



De 20-jarige verdachte, die zich afgelopen vrijdag voor de rechter moest verantwoorden, hoorde vijf jaar cel tegen zich eisen. Over anderhalve week doet de rechter uitspraak.