Spectaculaire politie-oefening met helikopter in Noord

Voorbijgangers stonden even gek te kijken toen ze vanmiddag zagen hoe een zwaarbewapend arrestatieteam werd gedropt op een hotel in Noord. Het bleek om een oefening te gaan.

De oefening vond plaats op het NH Hotel aan de Distelkade. Het arrestatieteam van de politie kwam in een helikopter aangevlogen. Daar kwamen de agenten een voor een uit met een touw, zoals te zien is op een filmpje dat AT5 kreeg toegestuurd.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid laat weten geen verdere details te kunnen geven over de oefening. Wel zegt hij dat dat dergelijke oefeningen gespreid over het land worden uitgevoerd. Dit, zodat niet elke keer dezelfde stad last ondervindt van lawaai van, in dit geval, een helikopter.