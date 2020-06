Bedreigingen om bekeringen: bommeldingen bij kerk en rouwkransen thuisbezorgd

Meerdere bekeerlingen of mensen die weigerden een geloof aan te hangen, werden daarna door hun omgeving bedreigd. Bij een kerk in de stad, waar mensen met een islamitische achtergrond die zich bekeerden tot het christendom gedoopt werden, kwamen zelfs bommeldingen binnen. Dat blijkt uit onderzoek van OIS. Het gemeentelijk bureau noemt het aantal gevallen van bedreiging vanwege het verlaten van het geloof 'beperkt', maar daarom niet minder serieus te nemen.

Het onderzoek kwam er nadat gemeenteraadsleden Diederik Boomsma (CDA) en Marianne Poot (VVD) in 2018 vragen stelden naar aanleiding van bedreigingen van christenen met een islamitische achtergrond in asielzoekerscentra.

Onderzoekers van OIS hebben met experts en ervaringsdeskundigen gesproken. Uit die gesprekken kwamen 25 voorbeelden naar voren van bekeerlingen, geloofsverlaters, of niet-gelovers die negatieve reacties ontvingen op hun geloofsbesluit. In acht gevallen was er sprake van dreiging met geweld, of zelfs het plegen van geweld. Van vijf van die gevallen kan vastgesteld worden dat ze in Amsterdam plaatsvonden.

'Ik kom met een pistool'

Zo werd iemand die zich bekeerde van het islamitische geloof naar het christendom bedreigd door zijn vader. De bekeerling ontving een app waarin stond: 'Ik kom met een pistool'. Een andere jongere werd in elkaar geslagen omdat zijn moeder zich bekeerd had van het islamitische geloof naar het christendom. Ook is er een geval bekend van een jongere die niet gelovig werd opgevoed door zijn ouders met een islamitische achtergrond en die op school gepest werd. De jongere werd ook geslagen en gedwongen om Koranverzen op te zeggen.

Een persoon met een islamitische achtergrond, betrokken bij een kerk met veel bekeerlingen, kreeg rouwkransen thuisbezorgd. Bij die kransen zaten briefjes met de tekst: 'Jij gaat dood'. En bij een kerk waar mensen met een islamitische achtergrond die bekeerd zijn tot het christendom gedoopt worden, zijn bommeldingen binnengekomen.