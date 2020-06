Directeur Tony's Chocolonely opgepakt na spuiten van Black Lives Matter-graffiti

Henk Jan Beltman, directeur van Tony's Chocolonely, is vanochtend opgepakt wegens het spuiten van een Black Lives Matter-graffiti naast een beeltenis van Jan Pieterszoon Coen in de Oudebrugsteeg.

De graffiti toont een Tony's Chocolonely-chocoladereep die een bordje vasthoudt met daarop de tekst 'Black Lives Matter'. De winkel van het chocolademerk zit op een steenworp van de plek van de graffiti. Aanleiding voor de actie is een persmoment vanwege een nieuwe chocoladebar In de Beurs van Berlage.

Een woordvoerder van het bedrijf zei in eerste instantie dat het ging om een 'eenmansactie', maar kwam daar later van terug. 'De bedoeling was om een aantal stickers binnen in het pand te plakken, maar toen mijn collega's vanochtend dat wilden gaan doen stond Henk Jan daar al om 7 uur om het met graffiti aan te brengen.'

'We staan wel achter de boodschap, we vechten vanuit ons merk tegen moderne slavernij. Dus dan ben je in de bron tegen elke vorm van slavernij. Het is echter tegen ons advies in om het op een monumentaal pand aan te brengen', aldus de woordvoerder. 'Hij is nogal activistisch.'

De politie laat weten dat er vanochtend twee verdachten zijn aangehouden in verband met de vernieling. Zij zitten vast voor verhoor.

'Onsmakelijk' en 'Triest'

De actie van Beltman valt niet in goede aarde bij Teun van de Keuken, oprichter van het chocolademerk. 'Onsmakelijk om op deze wijze te proberen een commercieel slaatje uit een maatschappelijke beweging te slaan. Triest.', tweet Van de Keuken.

Van de Keuken, die niet meer bij het bedrijf betrokken is, sprak zich al meerdere malen kritisch uit over de huidige directie en koers van het bedrijf.