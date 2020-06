Stad Een lege Johan Cruijff Arena en Ziggo Dome: 'Collega's al maanden niet gezien'

Shereen Macnack (21) uit Duivendrecht heeft nog nooit zo'n leegte gezien bij de Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena waar ze normaal in alle drukte werkt. Ze laat in Wij Zijn Amsterdam zien hoe haar leven eruit ziet in coronatijd. Ook zoekt ze uit hoe andere jongeren in de buurt deze periode ervaren én of ze nog goede suggesties hebben voor premier Rutte.

Shereen is nu gelukkiger dan ooit met haar rode scooter, waardoor ze vanuit Duivendrecht toch nog gemakkelijk en veilig overal komt. Pre-corona ging ze zo altijd naar een drukke Arenaboulevard om te werken, nu komt ze er voor het eerst sinds haar laatste werkdag. 'Zo heb ik het nog nooit gezien, zonder lange rijen voor de concerten,' vertelt ze. 'Het was altijd hartstikke leuk om hier te werken, ook met de collega's. Die heb ik nu al maanden niet meer gezien.' Haar tijd brengt ze nu door met studeren, eten halen met vrienden of een rondje skaten in de buurt. Bij een rustig station Bijlmer-Arena onderzoekt ze hoe andere jongeren zich nu bezig houden. Een van hen houdt zich bezig met 'chillen met matties, voetballen met vrienden, gamen thuis.' De anderhalve meter schiet er als hij met zijn vrienden is wel regelmatig bij in, geeft hij eerlijk toe. 'Dat is wel valsspelen.'

Quote 'Goed dat Rutte jongeren erbij haalt om ideeën in te brengen' shereen macnack, wij zijn amsterdam

Van anderen hoort ze dat het online les krijgen niet echt bevalt. 'Op een gegeven moment wil ik wel gewoon weer naar school', vertelt een van hen. 'Online les krijgen werkt niet voor mij.' Zijn vriend vult aan. 'Het is gewoon saai, nog saaier dan normale school. Ik steek er ook niet zoveel van op dan wanneer er echt een leraar voor je neus staat.' Shereen vindt het goed dat er door premier Rutte expliciet is gevraagd om inbreng van jongeren.'Vaak worden jongeren toch weggelaten dus daarom is het nu heel mooi dat we erbij worden getrokken en ideeën mogen inbrengen. ' Toch komt ze op straat geen jongeren tegen met suggesties. Zelf weet ze nog wel wat: 'Mijn beste idee is een festival met een winkelkar. Dan houdt je afstand maar kan je wel genieten en lekker feesten.'

