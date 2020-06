Ook Zuidoost heeft nu een regenboogpad

In navolging van stadsdeel Nieuw-West heeft ook Zuidoost een regenboogpad. Het Pride pad, werd vanochtend officieel overgedragen aan buurtbewoners van de LHBTI-gemeenschap.

Het regenboogtapijt ligt op de hoek van winkelcentrum De Kameleon en is een initiatief van de buurt. Met het gekleurde pad wordt aandacht gevraagd voor diversiteit en acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+).

'Er wonen ruim 170 verschillende nationaliteiten in Zuidoost. Ongeacht etniciteit, herkomst of geslacht, wij leven hier allemaal vreedzaam met elkaar', aldus een woordvoerder van het stadsdeel. 'Wie je ook bent, van wie je ook houdt, hoe je er ook uitziet, in de K-buurt ben je welkom.'

Vier jaar geleden werd bij station Sloterdijk een 100 meter lang regenboogpad aangelegd.