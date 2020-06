Gaasperdammertunnel binnenkort in fases open: 'Steeds meer naar de eindfase toe, ik vind dat hartstikke leuk' 

De Gaasperdammertunnel is al jaren in aanbouw. Het einde is in zicht en automobilisten kunnen binnenkort op de A9 gebruik maken van de tunnel. Maar voordat het zover is worden er nog laatste werkzaamheden verricht. AT5's Het Verkeer neemt een kijkje.

Marcel Hoogsteder is omgevingsmanager van het gebied en vertelt over de werkzaamheden. 'We staan hier op de kruising Langbroekdreef/Gooiseweg en we voeren hier werkzaamheden uit komende tijd. Zo voegen we een extra linksaf strook voor het verkeer vanaf de Gooiseweg naar Langbroekdreef toe en we verbreden en verplaatsen de kruising een stukje. Dat doen we om de doorstroming hier te verbeteren.'

Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voordat de Gaasperdammertunnel wordt geopend. De tunnel is drie kilometer lang, hierdoor is het de langste landtunnel van Nederland. Bovenop de tunnel wordt een park aangelegd.

Openstelling Gaasperdammertunnel

De tunnel wordt in fases geopend. 'De eerste fase gaan we in, in het weekend van 5 juli', vertelt Hoogsteder. 'We hebben een aantal fases te gaan, in het weekend van 5 juli start de eerste fase. In november is de vierde buis, van de vijf, ook open. Dan is al het verkeer van de tijdelijke A9 in de tunnel. Later gaat ook de wisselbaan open, dat is in 2026.' Een werkman is blij dat de tunnel binnenkort open gaat. 'We gaan nu steeds meer naar de eindfase toe en zijn dingen echt aan het afmaken, ik vind dat hartstikke leuk.'