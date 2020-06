Duizenden steunbetuigingen om Amsterdams oudste bioscoop The Movies te redden

Een petitie om bioscoop The Movies aan de Haarlemmerdijk te redden, heeft binnen een dag al ruim 4000 handtekeningen opgeleverd. De bioscoop die in 1912 werd opgericht, zou het door de coronaregels erg moeilijk hebben.

In de petitie wordt opgeroepen dit 'uniek stukje Amsterdam' te redden. Het is volgens de initiatiefnemers een 'onmisbaar onderdeel van het culturele aanbod in het centrum'.

Aanleiding van de actie is een interview dat The Movies-exploitant Kadir Selçuk een maand geleden gaf aan de site van de Amsterdamse Kunstraad. Selçuk meldde toen dat de situatie bijzonder nijpend is voor de bioscoop omdat er maar een beperkt aantal gasten door de coronacrisis mag worden toegelaten.

'Zwaar verlies'

In de twee kleinste zalen mogen maximaal tien bezoekers en in de twee grotere zalen respectievelijk zestig en veertig, zegt Selçuk. ‘Dat betekent dat we zelfs in de meest optimale situatie met heel zwaar verlies gaan draaien. Op deze manier redden we het uiterlijk nog tot december. Daarna vallen we om.'

Het Parool besteedde gisteren aandacht aan het interview, waarna tientallen Amsterdammers online actie kwamen. Een petitie om The Movies te redden werd in korte tijd door veel mensen gesteund, onder wie actrice Georgina Verbaan, columnist Roos Schlikker en regisseurs Martin Koolhoven en Eddy Terstall.

Hoe de huidige situatie - een maand na het interview - is, is niet bekend. Exploitant Selçuk was niet bereikbaar.