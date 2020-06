Bewoners Beemsterstraat zwaar mishandeld door inbrekers

Vannacht rond twee uur werden bewoners in de Beemsterstraat in Noord wakker van gerommel in hun huis. De oudere man en vrouw gingen poolshoogte nemen en kwamen twee inbrekers tegen. De bewoners werden ernstig mishandeld. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis en verblijven daar nog steeds.

De insluipers zijn vermoedelijk via de achterkant van het huis binnengekomen terwijl de bewoners lagen te slapen. Toen ze in hun slaap werden verrast ontstond er een worsteling.

Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. De inbrekers verlieten de woning aan de voorzijde via de garage en zijn in onbekende richting gevlucht.

De ingeschakelde politie is met de helikopter nog op zoek geweest naar de verdachten, maar er is niemand aangetroffen. De recherche heeft onderzoek gedaan en alle aangetroffen sporen veilig gesteld voor verder dna-onderzoek. De politie hoopt dat getuigen zich melden.