Surinaamse verzetsheld Anton de Kom krijgt plek in Canon van Nederland

De Surinaamse vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom heeft een plek gekregen in de Canon van Nederland . De herijkte Canon is volgens de opstellers diverser en biedt een internationalere blik op Nederland dan de voorgaande versie.

De in Paramaribo geboren Anton de Kom is een Surinaamse vrijheidsstrijder en Nederlandse verzetsheld. Hij emigreerde in 1920 naar Nederland, waar hij zich inzette voor de emancipatie en burgerrechten van Surinamers. De Kom was in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Hij stierf in april 1945 - vlak voor de bevrijding - op 47-jarige leeftijd in concentratiekamp Neuengamme.

De herijkingscommissie heeft voor De Kom gekozen, omdat met zijn aanwezigheid in de Canon 'de negatieve erfenis van racisme en kolonialisme' uitgebreid aan bod kan komen.

'Protesten spelen geen rol in keuze'

Volgens de commissie hebben de recente antiracismeprotesten geen rol gespeeld in het toevoegen van De Kom aan de Canon, aangezien het werk van de herijkingscommissie in februari al was afgerond.

'De ontwikkelingen in de samenleving die al gaande waren zagen we al een tijd. In die zin is dat wat er nu gebeurt met de protesten een uiting van de processen die we zelf hebben gezien', aldus James Kennedy van de Commissie Herijking.

Ook onderwijsminister Van Engelshoven zei eerder al dat in de canon meer ruimte moest komen voor de 'schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis".

Sara Burgerhart

Ook meerdere vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis hebben een plek gekregen in de vernieuwde Canon. Zo hebben Maria van Bourgondië, het boek Sara Burgerhart van schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken en Marga Klompé (eerste vrouwelijke minister) een apart venster gekregen.

Grachtengordel eruit

De eerste versie werd veertien jaar geleden geïntroduceerd. Meerdere vensters, zoals de grachtengordel, Floris V en Willem Drees zijn eruit gehaald. En naast De Kom zijn ook Johan van Oldenbarneveldt, de gastarbeiders en het Oranjegevoel toegevoegd.

De Canon van Nederland biedt richtlijnen voor de kennis van de vaderlandse geschiedenis die leerlingen tijdens hun schoolcarrière in elk geval moeten opdoen.