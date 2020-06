Maarten Stekelenburg keert terug bij Ajax

Stekelenburg moet bij Ajax een keepersgat opvullen nu tweede doelman Bruno Varela is teruggekeerd naar Portugal en de talentvolle Dominik Kotarski naar alle waarschijnlijkheid meer ervaring gaat opdoen bij een andere club. De kans is nog steeds aanwezig dat eerste keus André Onana ook vertrekt deze zomer.

Stekelenburg stond van 2002 tot en met 2011 onder de lat bij het eerste van Ajax. Hij won in die periode drie landstitels, drie keer de KNVB Beker en vier keer de Johan Cruijff Schaal.

'Hoopte op één club'

'Uiteraard ben ik heel erg blij dat ik kan terugkeren bij Ajax, de club waar het voor mij allemaal begonnen is. Als gezin wilden wij sowieso dit jaar terug naar Nederland en ik hoopte daarbij eigenlijk maar op één club', zegt Stekelenburg over de transfer.

Hij maakt het lopende seizoen in Engeland nog af. Zijn contract bij Everton is met een paar weken verlengd. Daarna komt Stekelenburg over, zodat hij in augustus bij Ajax kan starten.