Stad Bewoners De Punt in Noord protesteren tegen huurverhoging: 'Al 35 jaar geen onderhoud'

Bewoners van De Punt in de Vogelbuurt in Noord protesteerden vandaag met de SP voor het kantoor van woonstichting De Key tegen de 2,5 procent huurverhoging die ze per 1 juli moeten gaan betalen. Al jaren klagen de bewoners over achterstallig onderhoud. Maar nu De Key eindelijk heeft toegezegd te gaan renoveren, is er meteen een huurverhoging.

Bewoonster Eva Bollen wijst naar de vochtplek in de muur

Eva Bollen strijdt met de bewonerscommissie al jaren voor verbetering van de kleine arbeiderswoningen in Noord. 'Er is al 35 jaar geen structureel onderhoud meer gedaan', vertelt ze. Van de mankementen aan haar huis en dat van haar buren wordt ze soms moedeloos. Ze bood de Key drie jaar geleden al een zwartboek aan met foto's van alle schimmel, tocht, slechte isolatie, gevaarlijke elektra en lekkages. Zelfs een dak vloog in brand vanwege kortsluiting. 'Deze vochtplek zit er al vanaf dat ik hier kwam wonen en die wordt alleen maar groter', zegt Bollen terwijl ze de muur in haar woonkamer laat zien. 'En 's winters sterf je van de kou, want de huizen zijn slecht geïsoleerd.' Ook haar keuken zit vol met krakkemikkige leidingen die overal over de muren heen lopen. 'De oude halen ze ook niet weg.'

Maar Eva's woning is nog veilig vergeleken bij die van Junior, die even verderop woont. Al sinds maart zit hij met een noodvloer in de keuken, die compleet was weggerot door wateroverlast. 'De noodvloer is dun en je kunt er maar met één persoon tegelijk op lopen', vertelt hij. 'En het duurt nog weken voordat ze het echt komen herstellen.'

De keukenvloer van Junior

Renovatie De staat van veel huizen is zo slecht dat De Key overwoog de huizen in de buurt te slopen. Na protest van de bewoners worden de huizen nu gerenoveerd en daar zijn ze heel blij mee. Maar wel met een huurverhoging vooraf en dat valt verkeerd. Eva Bollen: 'Na technisch onderzoek liggen er vijftien rapporten waarin de slechte staat van de woningen wordt bevestigd. Dan ga je toch niet eerst een huurverhoging opleggen? Het gaat altijd en eeuwig over geld en ik snap dat De Key ook moet overleven, maar het gaat over mensen.' Ook SP-raadslid Erik Flentge vindt dat De Key geen huurverhoging mag doorvoeren. 'En als De Key zegt: we staan er financieel slecht voor, laten ze dan samen met de bewoners demonstreren in Den Haag voor meer geld, want de huurders kun je niet in de steek laten.' Manifest Directeur Wonen van De Key, Lidy van der Schaft, kwam naar buiten om een manifest in ontvangst te nemen, waarin de bewoners vragen om 0 procent huurverhoging. Maar daar wil De Key niet aan. Zij zeggen dat het gaat om een inflatiecorrectie. Volgens de bewoners is hen gezegd dat zij ook moeten meebetalen aan het onderhoud van de woningen. Van der Schaft wilde niet met de hele groep actievoerders buiten in gesprek gaan. Wel met een delegatie van drie huurders. Maar de bewoners weigerden dat. Ze overwegen nu nieuwe acties.