Alliander waarschuwt voor extra stroomstoringen door komende hitte

De afgelopen twee zomers waren heel warm en vooral heel droog. De droge bodem en de hitte zorgden voor meer stroomstoringen dan normaal en dat zou scenario zou zich deze zomer kunnen herhalen.

'Ondanks al onze inspanningen om storingen te voorkomen waarschuwen we dat hoge temperaturen ook deze zomer kunnen leiden tot een verhoogd aantal stroomstoringen.' De waarschuwing van Alliander betekent ook dat het bedrijf extra alert is op mogelijke stroomuitval. 'We doen er dan alles aan om deze zo snel mogelijk op te lossen.'