Waddenwegviaduct binnenkort verleden tijd: 'Het vormt een barrière tussen het winkelcentrum en station in'

Het Waddenwegviaduct in Noord wordt momenteel gesloopt. Het viaduct werd vroeger gebruikt als busstop, maar die busstop is verplaatst naar Station Noord. De sloop staat al een lange tijd op de planning. Er was veel commotie over het blijven of het slopen van het viaduct, maar de knoop is doorgehakt. Door de sloop moet er een betere verbinding voor fietsers en voetgangers komen tussen het winkelcentrum en het station. Ook komt er meer ruimte voor groen.

200629_verkeer Waddenweg - AT5

Laura van Schaik is omgevingsmanager van het gebied en vertelt waarom het viaduct gesloopt wordt. 'Het Waddenwegviaduct vormt een soort barrière tussen het winkelcentrum en Station Noord in. Het is een lang gekoesterde wens van bewoners en ondernemers om het hier wat levendiger te maken. We gaan veel groen aanbrengen en de verbinding tussen het winkelcentrum en het station voor voetgangers en fietsers veel beter maken.' Hoewel de sloop van het viaduct de situatie beter gaat maken, is er tot die tijd voor de buurt overlast. 'Omwonenden zullen ongetwijfeld wat hinder ervaren. Misschien geluid en trillingen voelen, maar dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te beperken', aldus van Schaik. Water sproeien De uitvoerder van het project legt uit wat de planning is. 'We slopen de brug door middel van kranen. Dat gaat stuk voor stuk. Als we een gedeelte hebben gesloopt, gaan ze achter het sloopwerk alweer een nieuwe herinrichting aanbrengen.' Daarnaast legt hij uit waarom er met water gespoten wordt op de plekken die gesloopt worden. 'Tijdens het slopen komt er stof vrij. Door middel van water sproeien zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk stof vrijkomt. Dat is voor de mensen op de werkplaats en de bewoners rondom het werkgebied.'

Sfeerimpressie - Sfeerimpressie

Chillen in het park Reacties van omwonenden zijn gemengd. 'Ik denk dat als ze een park maken, dat de mensen daar kunnen chillen. Dat ze een leuke en rustige tijd kunnen hebben. Dus dat is oké voor mij,' vertelt een fietser. Een buurtbewoner heeft een andere mening. 'Ik vind het lastig, want ik moet helemaal omrijden. Ik woon in de Banne en dan moet ik helemaal om het winkelcentrum heen.' De visboer op het plein snapt de sloop. 'Het ziet er oud uit natuurlijk allemaal. Je moet gewoon met de tijd meegaan.' Auto's rijden een half rondje Van Schaik legt uit wat de gevolgen zijn voor het verkeer. 'Het autoverkeer kan niet meer gebruik maken van het Waddenwegviaduct en zal dus een stukje verder rijden richting de Th. Weeversweg. Eigenlijk rijden ze een half rondje om het winkelcentrum heen om uit te komen op het stuk Waddenweg wat we natuurlijk niet gaan slopen. Nadat het Waddenwegviaduct gesloopt is wordt ook het parkeerdek van het winkelcentrum gesloopt. De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 alle werkzaamheden klaar zijn.