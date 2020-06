Acht ton voor Zorgvlied: 'We willen het de komende 150 jaar ook mooi onderhouden'

In november bestaat Zorgvlied 150 jaar. 'Dat is een prachtig jubileum, maar we willen het ook de komende 150 jaar erg mooi onderhouden', vertelt wethouder Marijn van Ballegooien van de gemeente Amstelveen, die onder andere Zorvlied in zijn porterfeuille heeft.

De begraafplaats draait momenteel verlies. Om alle graven en het hele park te onderhouden trekt de gemeente Amstelveen de komende jaren bijna 800.000 euro uit. Daarnaast is er een reorganisatie geweest en worden de tarieven verhoogd.



Op Zorgvlied liggen veel bekende Nederlanders begraven, onder wie Louis Bouwmeester, Seth Gaaikema en Ramses Shaffy.