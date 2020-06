ING: 'Aantal faillissementen twee tot drie keer hoger dan normaal'

Door de coronacrisis kan het aantal faillissementen in 2021 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen ten opzichte van 2019. Dat meldt het ING Economisch Bureau van ING.

De bank verwacht voor 2021 dat 1,5% tot 2,5% van de bedrijven bankroet gaat, wat neerkomt op 6.500 tot 10.000 faillissementen. In 2019 ging 0,8% van de bedrijven failliet. Toch is er ook relatief goed nieuws te melden over bijvoorbeeld de horeca, in Amsterdam ruim vertegenwoordigd.

ING ziet dat zwaar getroffen sectoren zoals horeca en detailhandel niet zo snel failliet gaan als andere zaken. Dat komt omdat zij relatief weinig kapitaalgoederen hebben en schuldeisers dus minder baat hebben bij een faillissement.

Ondanks de grote economische krimp wordt de schade ook nog beperkt door een aantal dempende factoren. Naast de overheidssteun hebben bedrijven zelf meerdere mogelijkheden om het omzetverlies (deels) op te vangen door variabele kosten te verlagen en snel afscheid te nemen van flexibel personeel.

Maar de klap zal dus nog steeds groot zijn, zo verwacht de bank. In 2020 is de verwachting dat er 4500 bedrijven het niet zullen redden. In 2021 zal dat aantal nog hoger uitvallen, is de inschatting. Daarbij gaat ING uit van een situatie zónder nieuwe lockdown.