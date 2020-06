LegoHazes op de Dam: 'Het leek me mooi iets positiefs te doen met een standbeeld'

Frankey maakte het standbeeld in opdracht van ondernemersvereniging Dam. 'Ik kreeg de vraag om de betonblokken op de Dam op te vrolijken. Omdat het eigenlijk net Legoblokken zijn, leek het me mooi iets met Lego te doen, en de toch wat lelijke blokken een wat meer positieve vibe te geven,' vertelt Frankey aan AT5.

Positief standbeeld

Met het standbeeld wilde de kunstenaar iets maken voor alle bezoekers van de Dam. 'Het leek me mooi om naast al het negatieve nieuws over standbeelden, iets positiefs te doen met een standbeeld. En dit moest natuurlijk iets echt Amsterdams worden waar iedereen zich in kan vinden', vertelt de kunstenaar.

Frankey is blij en trots op het resultaat. 'Ik was er vanochtend om 6.00 uur en vond dat hij er op de verder verlaten Dam mooi bij zat.' Hoe lang het standbeeld blijft staan is nog onduidelijk. Er is geen vergunning voor afgegeven.