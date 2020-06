Woning in West gesloten na vondst drugs en versnijdingsmiddelen

Aan de Davisstraat in West is vandaag een woning gesloten na het aantreffen van drugs en versnijdingsmiddelen.

Na een doorzoeking werd 2,96 kilo cocaïne, 1,63 kilo procaïne en 99,8 gram aan versnijdingsmiddelen aangetroffen. Daarnaast vond de politie grote hoeveelheden goederen waarvan vermoedt wordt dat die gebruikt werden voor het voorbereiden, verwerken en bewerken van verdovende middelen.

Vermoedelijk is de woning op de Davisstraat uitsluitend gebruikt voor criminele activiteiten. De woning is per direct voor drie maanden gesloten.