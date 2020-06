Stad Kinderburgemeester Ilias en Anansi de spin

Met het kinderboek Anansi de spin en de gulzige tijger wil schrijver Iven Cudogham een positieve en leuke bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving. Hij gaat in gesprek over het boek met kinderburgemeester Ilias in de Sabi Suriname expositie in het Tropenmuseum Junior.

Anansi de spin Het boek vertelt het verhaal van de slimme Anansi en zijn vrienden. Samen proberen ze Tijger, die veel groter en sterker is, een lesje te leren. Zoals deze zijn er velen van dit soort 'Anansi verhalen' die op een positieve en kindvriendelijke manier de verhalen uit het slavernijverleden vertellen. Anansi speelt hierdoor de hoofdrol in tal van West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische volksverhalen. Iven heeft dat cultureel erfgoed in een modern jasje gestoken.

Quote 'Ik ben best wel zenuwachtig, het is toch de kinderburgemeester.' Ivan Cudogham, schrijver Anansi de spin

Kinderburgemeester Ilias In de strijd voor zwart bewustzijn wordt er veel gesproken over het onderwijzen van kinderen over de geschiedenis van Nederland. Daarom gaat Iven in gesprek met een van de belangrijkste kinderen van onze stad, kinderburgemeester Ilias. 'Ik ben best wel zenuwachtig, het is toch de kinderburgemeester', zegt Iven voor de deur van het Tropenmuseum. Ilias had nog nooit over Anansi gehoord en Iven vertelt hem hoe de verhalen zijn verbonden met het slavernijverleden.

Quote 'Wie niet sterk is, moet slim zijn.' Ilias, kinderburgemeester van Amsterdam

Sabi Suriname De expositie in het Tropenmuseum Junior is vanaf aanstaande zaterdag weer geopend voor publiek. Hier leren kinderen over Suriname, de band met Nederland en hoe Suriname met de wereld verbonden is. Een belangrijk onderdeel daarvan is Anansi. Iven hoopt dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan over andere culturen. Een ander belangrijke boodschap van het boek weet Ilias perfect te omschrijven: 'Wie niet sterk is, moet slim zijn.'