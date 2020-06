Bewoners tegen nieuw theater De Meervaart in de Sloterplas

Een groep van honderden bewoners verenigd in de Vrienden van de Sloterplas is blij dat theater De Meervaart een gloednieuw gebouw krijgt. Maar dat het in de Sloterplas gepland staat, maakt hen woedend. Ze voelen zich niet gehoord in hun bezwaren, terwijl morgen de gemeenteraad er al een beslissing over moet nemen.

We zijn met 500 leden die om de Sloterplas wonen. Die willen niet dat ons centrum, wat onze Sloterplas is, want het is aangelegd met de wijken om de plas heen, bedorven wordt door een grote klomp in de plas.'

'We willen geen grote klomp in de Sloterplas die ons uitzicht bederft'

25 meter hoog

Ook Marc Stücken, die in een van de flats aan de Sloterplas woont, is boos over de plannen. 'Het grootste bezwaar is dat de nieuwbouw ten koste van de natuur gaat en het uitzicht over de Sloterplas', zegt hij. Bewoners lopen en recreëren daar en die zijn straks hun uitzicht kwijt. Het wordt een theater dat 88 meter in de plas komt te staan en 25 meter hoog is, dus een hele grote doos.'

De Meervaart werd in 1977 gebouwd en ruim twintig jaar later grondig gerenoveerd. Maar het theater is inmiddels sterk verouderd. Directeur Yassine Boussaid: 'De fundering is slecht, de Rode zaal en de trekkenwandsystemen functioneren niet meer. En het is te klein geworden voor alle activiteiten rondom talentontwikkeling en educatie. Met dit nieuwe gebouw op deze plek in de Sloterplas willen we een fantastisch cadeau aan de stad geven en krijgt centrum Nieuw-West eindelijk een echt smoel.'

Drie locaties

De gemeente onderzocht drie locaties. Daarbij was het voormalige stadsdeelkantoor van Nieuw-West en herbouw van De Meervaart op de bestaande locatie ook een optie. Maar voor dat laatste moet het theater jarenlang dicht. Omdat de gemeente het gebied aan de Sloterplas in zijn geheel wil opwaarderen, koos het college voor deze locatie.

Henriëtte Haakman-Wagenaar ziet meer heil in vernieuwing en uitbreiding van de huidige Meervaart. 'We zijn heel blij met de nieuwe directeur die er echt een succes van maakt, maar laat ze het aan het Osdorpplein doen. Het zou zorgen voor een verbetering van het Osdorpplein dat tot nu toe niet veel bijzonders is geweest.'