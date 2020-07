Duo breekt op klaarlichte dag in bij woning aan Prinsengracht

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die ervan verdacht worden in maart te hebben ingebroken bij een woning aan de Prinsengracht. Een medebewoner van het pand heeft de inbrekers door. Als de mannen vluchten krijgt de bewoner een onbekende vloeistof in zijn gezicht gespoten.

'Dat is niet het geval, de bewoonster is die ochtend namelijk op pad', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. 'Op de beelden is te zien hoe de twee blijven rondhangen bij de toegangsdeur van het pand. Op een gegeven moment lopen beide mannen de buitentrap op. De een is dan bezig met het slot van de deur terwijl de ander hem afschermt.'

Op dinsdag 10 maart komen de twee mannen rond het middaguur in beeld van een bewakingscamera aan de Prinsengracht. Ze lopen eerst langs het pand om direct daarna om te keren. De ene verdachte loopt de buitentrap op, terwijl de ander bukt om door de ramen van het souterrain te kijken. Zijn collega belt aan, waarschijnlijk om te checken of er iemand thuis is.

Het duo weet de woning van het slachtoffer binnen te komen waar ze haar hele huis overhoop halen. Ze pakken onder andere persoonlijke eigendommen, een gitaar en een koffer. Via een telefoontje van de politie komt het slachtoffer erachter wat er die middag gebeurd is. 'Een andere bewoner van het pand heeft namelijk door dat er iets niet klopt en spreekt de mannen aan. Een van de twee vlucht terwijl de ander een onbekende vloeistof in het gezicht van de bewoner spuit', zegt Stor.

Op de beelden is te zien hoe eerst de ene verdachte door de centrale toegangsdeur naar buiten komt. Hij heeft een rolkoffer in zijn hand en rent rechts de gracht op. Een paar seconden later komt de ander naar buiten met een gitaartas op zijn rug. Hij slaat linksaf en verdwijnt uit beeld.

'Een inbraak is heel naar om mee te maken. Een onbekende zit aan je spullen en neemt die zelfs mee. Ook inbrekers overlopen is heel beangstigend, zeker als je dan ook nog een onbekende vloeistof in je gezicht gespoten krijgt. Deze bewoner is gelukkig niet gewond geraakt, maar dit neemt niet weg dat dit een hele nare ervaring voor hem is geweest en natuurlijk voor de bewoonster bij wie is ingebroken.'

Signalementen

De eerste verdachte is een man met een lichte huidskleur en een normaal postuur. Hij droeg die dag een legergroen jack, een petje met logo, een spijkerbroek, zwarte gympen en een zwarte schoudertas. De andere verdachte man heeft ook een lichte huidskleur, een normaal postuur, donker haar en droeg die dag een donker jack met bontkraag. Verder had hij een blauwe broek en zwarte gympen met witte zool.