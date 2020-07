Amsterdammers niet naar familie in Marokko of Turkije door corona

Duizenden Amsterdammers verruilen de stad elk jaar wel een keer voor een bezoekje aan familie in bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Maar door corona zit die reis er dit jaar voor velen niet in. Ook de pelgrimstocht naar Mekka, waar jaarlijks zo'n vijfduizend Nederlanders aan meedoen, valt in het water.

De telefoon van Said Elamraoui staat roodgloeiend. Hij beheert de branche-organisatie voor hadj-reizen vanuit Nederland. De trip kost al snel duizenden euro's per persoon. 'De reis kan dit jaar in elk geval niet plaatsvinden voor zo'n 4700 Nederlanders', vertelt hij.

Elamraoui zegt dat mensen die een reis hadden geboekt hun geld terug kunnen krijgen of een voucher om de bedevaartstocht op een later moment alsnog te maken. Hij bemiddelt nu tussen reizigers die gedupeerd zijn en reisbureaus of touroperators.

Marokko nog dicht

Veel Amsterdammers trekken er elk jaar op uit naar familie in Marokko of Turkije. Door corona zullen veel mensen die reis dit jaar over slaan. 'Tot nu toe staat Marokko nog op 'oranje'. Dat betekent dat je er niet naartoe mag, behalve als het echt noodzakelijk is, dus geen zomervakantie of luxe. Het is sowieso moeilijk, omdat de luchtvaartmaatschappijen er ook niet heen vliegen.'

Het reisadvies vanuit de Nederlandse overheid voor landen als Turkije en Suriname staat ook nog op 'oranje'. Marokko zou op 10 juli de grenzen weer openen, maar honderd procent zeker is dat nog niet. Turkije heeft grenzen wel al geopend, maar reizen naar dat land wordt door de Nederlandse overheid afgeraden.