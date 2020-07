Rechter geeft ouders uitgelote kinderen ongelijk over 'gedwongen schoolkeuze'

De ouders van 45 uitgelote achtstegroepers die een kort geding zijn gestart, nadat hun kind op een school is geplaatst die niet aansloot bij hun voorkeur, zijn door de rechter in het ongelijk gesteld.

De ouders sleepten de gezamenlijke Amsterdamse schoolbesturen voor de rechter omdat de kinderen volgens hun op scholen zijn geplaatst waar zij onderwijs krijgen dat 'niet past bij hun inzet en talenten'. Via de rechter wilden de ouders afdwingen dat de OSVO, de vereniging van schoolbesturen, hun kind binnen zijn of haar top vijf plaatst.

Advocaat Esther Sprenkeling, die de ouders verdedigde, zei eerder tegen AT5 dat schoolbesturen er structureel niet in slagen om een passend aanbod van voortgezet onderwijs te bieden. 'Dit jaar stappen 7673 kinderen uit groep 8 over naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 1464 kinderen zijn uitgeloot voor de school van aanmelding, dat zijn 210 kinderen méér dan in 2019 en 506 méér dan in 2018.'

'Match kan beter'

OSVO-voorzitter Rob Oudkerk gaf toe dat er dit jaar minder kinderen naar de school van hun eerste keuze kunnen dan vorig jaar. 'Een match kan altijd beter, maar we hebben heel veel leerlingen die allemaal naar de populaire scholen willen', zei Oudkerk eind juni. 'Maar ook als een kind op een school van een derde of vierde keus wordt geplaatst, komt het op een fantastische school terecht.'

Het was niet de eerste keer dat ouders naar de rechter stapten omdat ze ontevreden zijn met het matchingsysteem. Oudkerk liet weten dat hij voor de vierde keer te maken had met een groep ouders die vanwege het matchingsysteem naar de rechter stapten.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) laat weten dat OSVO op zoek gaat naar een betere manier van matchen.