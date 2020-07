Verwarde man richt ravage aan in snackbar Nieuwendijk

De man verscheen kort na middernacht bij de snackbar. Hij richtte hier vernielingen aan met een metalen voorwerp terwijl hij, onder meer, 'allahu akbar' schreeuwde. Op videobeelden die door omstanders zijn gemaakt is te zien hoe de man op zeker moment een voorbijganger tegen het achterhoofd slaat, waarna een opstootje ontstaat.

Uiteindelijk wordt de man in de Febo door agenten aangehouden. Voor hem is een psycholance opgeroepen, waarna hij is onderzocht in een ziekenhuis. Inmiddels zit de man vast in een cellencomplex. Hij wordt verdacht van het plegen van vernieling in een winkel, laat de politie weten.