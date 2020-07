AT5-studentenenquête: onderwijskwaliteit verslechterd door coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het hoger onderwijs in de stad. Dat zeggen studenten die deelnamen aan een enquête van AT5, Folia en HvanA. Het online lessen volgen krijgt een onvoldoende van de deelnemers aan het onderzoek: een vijf. Volgens 75 procent van de ondervraagden is het onderwijs de afgelopen maanden verslechterd. Door de coronamaatregelen was fysiek onderwijs geven de afgelopen maanden niet mogelijk.

‘De manier waarop je hulp kan krijgen in een echt klaslokaal is veel beter. Docenten krijgen online ook geen feedback en praten maar door. Het voelt een beetje als Netflix waar je 2100 euro per jaar voor betaalt’, schrijft een student. De interactie in de collegezaal wordt door velen gemist. ‘Er is een drempel gekomen voor het stellen van vragen, waardoor ik het gevoel heb dat ik veel minder leer’, schrijft iemand.

Een ander: ‘Alles is online wat gewoon helemaal vreselijk is. School ging er goed mee om, maar de lessen zijn gewoon heel anders als je alles via Teams moet doen.’

Een deel van de vertraging wordt veroorzaakt door stages die stil zijn komen te liggen. Van de groep ondervraagden die op het moment van corona stage liep - in totaal waren dat er 149 - , is van 35 procent het praktijkleren afgeblazen. ‘Mijn stagedeel van de minor die ik volgde zou in Kenia plaatsvinden’, schrijft iemand.

Er is wel begrip voor de situatie, zo blijkt uit de antwoorden. ‘We moeten roeien met de riemen die we hebben, het is even niet anders’, schrijft een student. Een ander is redelijk positief: ‘Qua onderwijs lijkt het me prima. Ik ga alleen het in Amsterdam zijn missen. Ik woon zelf in Den Haag en ik vond het altijd gezellig om op de universiteit te zijn.’

Reactie UvA

Door de coronacrisis moesten we in no time de omslag maken naar digitaal onderwijs, om studievertraging te voorkomen. Het was een grote omschakeling voor docenten om dit voor elkaar te krijgen, ze verdienen hiervoor waardering. Maar de coronacrisis heeft ook laten zien dat online onderwijs grote nadelen heeft. Dat zie je goed terug in de enquête: studenten missen persoonlijke begeleiding, missen interactie en missen het contact met hun docent. Terecht en begrijpelijk en het is voor ons reden geweest om in Den Haag te pleiten voor snellere (her)opening van het hoger onderwijs, zodat we weer meer onderwijs op de campus kunnen geven. Dat wil iedereen: ook docenten missen de studenten en levendigheid op de campus. We zijn blij dat we in het nieuwe collegejaar meer ruimte krijgen om elkaar weer fysiek te ontmoeten.

Reactie VU

Sinds dat de coronacrisis begon hebben onze docenten enorm hard gewerkt om in een zeer korte termijn al het onderwijs online te krijgen en daarmee hebben ze een geweldige prestatie geleverd. Het onderwijs aan onze studenten kon op deze manier zo goed als mogelijk doorgaan. Onze grootste prioriteit is namelijk dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden in hun studievoortgang door de coronacrisis. Online onderwijs werkt, maar is verre van optimaal en de Nederlandse rectoren hebben daarom ook met succes gepleit voor meer ruimte in het OV zodat onze studenten weer voor sommige activiteiten naar de campus kunnen komen. Want studeren doe je samen.

Reactie HvA

De HvA neemt alle feedback serieus en ook het signaal dat de enquête van AT5 afgeeft sterkt ons nog meer om in te zetten voor het zo snel mogelijk herstellen van het onderwijs op locatie en daarmee op de ontmoeting van studenten en docenten, maar ook tussen studenten onderling.



