Helft Amsterdamse studenten vreest financiële gevolgen coronacrisis, blijkt uit onderzoek

De helft van de Amsterdamse studenten voelt de coronacrisis in de portemonnee. Dat zeggen studenten die deelnamen aan een enquête van AT5, Folia en HvanA. Er zijn ook grote zorgen over de toekomst: ‘Hoe staat de arbeidsmarkt er de komende jaren voor?’, vragen velen zich af.

Van 56 procent van de deelnemers aan ons onderzoek veranderde de financiële situatie al de afgelopen maanden. Ruim de helft heeft sinds de corona-uitbraak minder werk.

Branches Uit de antwoorden blijkt dat veel van de ondervraagde studenten werken in de door de coronacrisis hard geraakte branches. ‘Mijn bijbaantje is zzp software engineer. Ik heb mijn klanten behouden, maar alle meetings werden uitgesteld. Hierdoor was er minder te doen en daarom heb ik dus minder inkomsten. Ik had ook geen aanspraak op de regelingen van de overheid’, schrijft iemand.

Quote 'Door het wegvallen van mijn baantjes en bedrijf in de evenementenindustrie, moet ik nu volledig bijlenen' deelnemer enquête

Een ander: ‘Door het wegvallen van mijn baantjes en bedrijf in de evenementenindustrie, moet ik nu volledig bijlenen. Daarnaast zijn de huurprijzen in Amsterdam verder blijven stijgen en betaal ik nog volledig collegegeld.’ Veel studenten hebben flex- of nulurencontracten en zijn dus kwetsbaar, zo blijkt ook uit ons onderzoek. ‘Doordat ik een 0-urencontract heb en in de horeca werk, verdiende ik drie maanden lang niets.’ Een ander beschrijft de grote persoonlijke gevolgen: ‘Ik sta rood bij de bank en heb mijn studenten-creditkaart als nood moeten gebruiken. Ik sta nu dus nog meer in het rood.’

Flexwerkers Na druk van de Tweede Kamer besloot minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken om flexwerkers financieel tegemoet te komen. Wie in februari nog 400 euro of meer (bij)verdiende en niet in aanmerking komt voor een uitkering kan zich sinds 22 juni melden bij het UWV voor een maandbedrag van 550 euro. Dit bedrag is vooralsnog voor drie maanden. Maar er zijn ook uitzonderingen, zo blijkt. ‘Ik ben er financieel op vooruit gegaan! Ik heb rond de 12 euro aandelen Shell gekocht om daarna rond de 17 euro weer te verkopen, en heb daar best een mooi zakcentje wat de komende vakantie gaat betalen mee verdiend! Ook geef ik nu ik thuis zit veel minder uit aan onnodig spul.’

Quote 'Ik vraag me af hoe snel ik aan een baan zal komen' DEELNEMER ENQUÊTE

Vijftig procent ziet nog geen licht aan het einde van de tunnel en verwacht dan ook het komende jaar nog geen verbeteringen op het gebied van financiën. Er zijn vooral zorgen over het vinden van een baan. ‘Een baan vinden die past bij mijn toekomstperspectief en flexibel is met mijn studie en toch leuk is, zal een uitdaging zijn’, zegt iemand. Een ander: ‘Ik zal dan afgestudeerd zijn en ik vraag me af hoe snel ik aan een baan zal komen, en hoe de arbeidsmarkt dan zal zijn in Nederland.’ Bijlenen Twintig procent is meer gaan lenen bij DUO sinds de coronacrisis. ‘Ik leende nooit maar ben er nu toe gedwongen om te lenen als ik gewoon wil rondkomen’, schrijft een student. Ook konden meerdere studenten niet meer lenen, omdat ze al het maximumbedrag per maand kregen.