Woningen Ceintuurbaan ontruimd door brand in winkel

Enkele woningen aan de Ceintuurbaan zijn vannacht ontruimd door de brandweer. In de kelder van een ondergelegen winkel woedde een brand.

Tegen 4.50 uur was het vuur onder controle en was de brandweer alleen nog aan het nablussen. Bewoners mochten weer terug hun woning in.

Twee personen zijn door aanwezig ambulancepersoneel nagekeken. Zij hadden rook ingeademd. Hoe de brand ontstaan is, is niet bekend.