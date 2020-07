Nep-postbezorger verdacht van betrokkenheid bij phishingzaak

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij een phishingzaak. De man doet zich eind januari voor als medewerker van Post NL om een zogenaamd verlopen bankpas op te halen bij het slachtoffer. Zij is dezelfde dag 15 duizend euro lichter.

Op donderdag 23 januari rond half vijf in de middag belt de verdachte bij het slachtoffer aan in Noord. Door de jas die hij draagt lijkt het alsof hij een medewerker van Post NL is, maar dat is niet zo. Hij krijgt van het slachtoffer een pinpas mee die ze, volgens een sms-bericht twee dagen daarvoor, moest vervangen. Ze heeft de pas doorgeknipt en geeft hem mee aan de verdachte.

'In het sms-bericht, dat lijkt op die van haar bank, staat een link naar een phishing-website. Ze wordt gevraagd haar bankgegevens in te vullen en de pincode van de bankrekening van het bedrijf waar ze mede-eigenaar van is', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Op de site maakt ze ook een afspraak om haar bankpas op te halen, dat wordt gedaan door de man die op 23 januari voor haar deur staat. Dezelfde avond wordt er bij een geldautomaat in Oost drie keer gepind met de pas, in totaal voor vijfduizend euro. 'Hoe het mogelijk is dat er geld opgenomen is met de doorgeknipte pas wordt onderzocht, of deze man verantwoordelijk is voor het opnemen van het geld staat niet vast'.