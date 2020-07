Directeur OBA kondigt bezuinigingen aan door tekort van 2 miljoen: 'Minder personeel'

'Wij zijn dit jaar de helft van onze eigen inkomsten kwijt', vertelt OBA-directeur Martin Berendse aan AT5. De coronacrisis heeft er ook bij de bibliotheek flink ingehakt. Twee maanden moest de OBA zijn deuren sluiten waardoor de eigen inkomsten wegvielen. 'Alles wat we aan zaalverhuur en horeca doen, is echt compleet ingestort.'

Het is niet duidelijk hoeveel mensen eruit moeten bij de OBA (27 vestigingen), maar dat het met minder personeel moet is duidelijk. 'Zoals het er nu uitziet gaan van we de personeelsbezetting verlagen van 240 fte naar 220 fte', zegt Berendse. Er ligt momenteel een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad van de OBA. 'Er wordt niet alleen op personeel bezuinigd, maar we zijn ook al een tijd bezig om te bezuinigen op huisvesting, kleinere en goedkopere locaties.'

Nieuwe OBA op Zuidas

Maar juist die 'goedkopere' locaties is een pijnlijk punt voor personeel omdat er ondertussen plannen liggen voor een nieuwe OBA op de Zuidas. Dat geeft sommige personeelsleden een dubbel gevoel. 'Wij zouden heel dom zijn als we nu al zouden ingrijpen in verdere toekomstplannen', zegt Berendse. 'Dan ben ik twee extra problemen aan het creëren, namelijk ik los dit probleem niet op en ik ben de toekomstontwikkeling van de OBA aan het tegenhouden.'

Ook de klanten gaan de bezuinigingen merken, waarschuwt de directeur. Voornamelijk op de vloer zullen minder medewerkers kunnen helpen. Andere jaren werd ook op de collectie van de boeken bezuinigd. Dat gaat nu niet gebeuren.