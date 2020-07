Een man is vanavond aangehouden na een steekpartij aan de Christiaan Brüningsstraat in Slotervaart.

Het steekincident in de straat gebeurde rond 18.00 uur. Het slachtoffer dat werd gestoken moest voor een check naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar.

Een verdachte heeft zich later gemeld op een politiebureau in West. Over de aanleiding is vooralsnog niets bekend. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het mogelijk om een conflict in de familiaire sfeer.