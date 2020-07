Slachtoffer na beroving en betasting in Zuidoost: 'Viaducten moeten altijd worden verlicht'

Een 36-jarige man is deze week aangehouden na beroving en betasting van een 41-jarige vrouw in Zuidoost. Het slachtoffer, dat belaagd werd onder een viaduct dat niet verlicht was, roept het stadsdeel op om viaducten altijd goed te verlichten.

Het slachtoffer wordt maandagavond na 23.00 uur aangerand en beroofd onder een donker viaduct aan de Hoorneboeg.

Op het moment dat het slachtoffer de politie wil bellen ontstaat er een worsteling, waarbij de vrouw valt. De dader pakt vervolgens haar telefoon en vlucht. De 41-jarige vrouw doet daarna aangifte bij politie. Een paar dagen later wordt een 36-jarige verdachte aangehouden.

Het slachtoffer heeft na het incident het stadsdeel opgeroepen om de Hoorneboeg en het viaduct tijdig te verlichten. 'Vanaf het station naar mijn huis is het heel donker in de straat en onder het viaduct.' Ook vertelt ze dat de dader haar eerder op station Bijlmer Arena had aangesproken. 'Vanaf dat punt heeft hij mij gevolgd en zijn kans gepakt toen ik onder het viaduct door ging dat niet verlicht was.' Volgens het slachtoffer zijn er meer viaducten die slecht of niet verlicht zijn.

Verlichting onder viaduct

Met het delen van haar verhaal hoopt de vrouw dat andere vrouwen alerter zijn. Ook wil ze dat het stadsdeel scherper is op het verlichten van straten en viaducten. 'Het is niet zo dat de verlichting kapot is, de lampen gaan alleen heel laat aan.' Ook de lampen onder het viaduct waar het incident plaatsvonden worden op een laat tijdstip aangezet. 'Pas om 00.55 uur werd het viaduct verlicht! Anders had mijn man het vanuit ons huis misschien wel gezien.'

Stadsdeel Zuidoost meldt op de hoogte te zijn van de zaak en laat weten dat de lampen onder het viaduct bij Hoorneboeg op een laat tijdstip werden ontstoken door een storing. 'Inmiddels staan de lampen bij het viaduct permanent aan en zal de storing zo snel mogelijk worden verholpen.'

Of er meer viaducten niet of nauwelijks verlicht worden kon het stadsdeel nog niet zeggen.