Stuy blaast kermisprotest af na gesprek met staatssecretaris: 'Fuck you, mevrouw Keijzer'

Met zo'n vijfhonderd man zouden ze dinsdag naar het Museumplein komen. De gemeente was akkoord en de voorbereidingen waren in volle gang . Het gesprek dat Stuy en zijn collega's gisteren met Keijzer hadden heeft hem echter van gedachten doen veranderen.

'Ze zijn zo kwaad dat ze zeggen: we komen met transporten', vertelt Stuy. 'En dan zeg ik: nee jongens, blijf weg. Ik ben een Amsterdammer en ik heb geen zin om met onze geweldige gemeente ruzie te krijgen. Want als ze de boel kapot rijden, wie moet er dan betalen? Fransje Stuy. En dat gaan we echt niet doen.' De woede komt doordat de staatssecretaris volgens Stuy weinig begrip toont voor de situatie in de kermisbranche. 'Mevrouw Keijzer zegt gisteren: als er zeventig procent failliet gaat, dan heb je toch minder concurrentie? Fuck you, mevrouw Keijzer.'

'We zijn op het Malieveld geweest. We zijn op het Mediapark geweest. We zijn keurige nette mensen en willen niemand tot last zijn. Maar we moeten wel onze stem laten horen: er moet een noodfonds komen, want 70 procent van de exploitanten dreigt failliet te gaan.'

Het afblazen van het protest op het Museumplein betekent overigens niet dat de kermisondernemers dinsdag stil gaan zitten. 'Aankomende week gaan we echt wel wat doen, zeker op dinsdag. Maar waar ga ik nog niet vertellen.'

