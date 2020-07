Man op bootje Kloveniersburgwal overleed vermoedelijk aan koolstofmonoxidevergiftiging

Dat meldt de politie. De man werd op de ochtend van 1 juli aangetroffen op een witte zeilboot aan de Kloveniersburgwal, waar de politie heen ging na een melding over geluidsoverlast. Uit onderzoek is gebleken dat aan boord van het bootje een gesmoorde brand plaatsvond, waarna de man vermoedelijk overleed aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Het bootje werd volgens de politie de laatste tijd gebruikt door dak- en thuislozen.



De politie zoekt getuigen die weten wat zich in de nacht van dinsdag 30 juni op woensdag 1 juli heeft afgespeeld. Het gaat daarbij specifiek om het gedeelte van de Kloveniersburgwal tussen de Staalstraat en de Raamgracht. Ook is de politie op zoek naar een vermoedelijk dakloze man van Libische afkomst met de voornaam Malik. Hij zou voor het laatst gezien zijn om 07.00 uur 's ochtends op 1 juli in Veenendaal-West.



Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de politie.