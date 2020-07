Rutte positief over afstandsregels na bezoek aan terrassen Amsterdam

Hij bezocht drie, vier terrassen in Amsterdam en was eigenlijk heel tevreden met de afstand die mensen namen. Dat zei premier Rutte zondagavond in een interview bij Op1. 'Gemiddeld genomen hielden mensen zich er keurig aan.'

De drie, vier terrassen die de premier gisteren in de stad bezocht, lagen vermoedelijk niet op of bij de De Wallen. Die werden de afgelopen dagen massaal bezocht door toeristen. Anderhalve meter afstand van elkaar houden was onmogelijk. 'Ik laat de hond maar uit met een mondkapje op', zei een bewoner.

Bij Op1 was Rutte juist positief over het in acht nemen van de afstandsregels. 'Je ziet dat stelletjes bij elkaar zitten, zoals dat mag. Maar vrienden houden zich gemiddeld genomen wel aan de afstand. Misschien niet precies de anderhalve meter, laat het 1,3 meter zijn. Maar gemiddeld genomen gaat het netjes.'

Doorgaan als premier

In het interview gaf Rutte ook aan door te willen gaan als premier als hij nu zou moeten beslissen. De definitieve keuze wil hij over een aantal weken maken, als hij er langer over heeft nagedacht. 'Het gaat toch om een beslissing voor weer ongeveer vijf jaar van mijn leven.'