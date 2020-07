AT5 blijft ook de komende jaren de omroep van de stad

In 2018 meldde zich voor het eerst in ruim 25 jaar een alternatieve partij voor de concessie. C-Amsterdam, mede opgezet door programmamaakster Mildred Roethof, wilde graag uitzendingen gaan verzorgen in Amsterdam. Hierop volgde een lange periode van onduidelijkheid over de toekomst.

Uiteindelijk adviseerde wethouder Touria Meliani (Cultuur) dat de concessie wat het college betreft naar POA moest gaan. De gemeenteraad nam dat advies over, waarna het Commissariaat een finaal oordeel moest vellen. Dat heeft nu besloten dat POA tot 2024 de concessie krijgt.

'Veel geleerd'

Alphons Martens, directeur-bestuurder POA: 'Ik ben heel blij dat het Commissariaat het advies van de gemeente heeft overgenomen en we eindelijk zekerheid hebben. In deze onzekere tijden is het voor de medewerkers erg fijn duidelijkheid te hebben over hun baan en voor alle Amsterdammers is het goed te weten dat ze kunnen rekenen op betrouwbare nieuwsvoorziening.'

'Veel makers, collega’s en mijn voorgangers hebben hier sinds december 2018 ontzettend hard voor gestreden en ik ben hen daar enorm dankbaar voor’, aldus Martens. ‘We hebben veel geleerd van de afgelopen periode en nu kunnen we met alle vier de merken volle kracht vooruit en onze positie verder versterken.'

AT5 bereikt maandelijks zo'n twee miljoen unieke bezoekers online en gemiddeld 600.000 tv-kijkers per week.