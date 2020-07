Viroloog schrikt van drukte op de Wallen: 'Lokale lockdown mogelijk bij opleving corona'

Volgens de viroloog is veel mensen te dicht op elkaar vragen om problemen. 'Dan is er het risico dat het virus zich weer verspreidt. Dat is de hele basis van waarom we al maanden afstand van elkaar houden. Als je dat loslaat, heb je een risico dat het virus weer opleeft. Dat kan lokaal zijn. We houden het goed in de gaten, er wordt laagdrempelig getest. Mensen die positief zijn, worden in quarantaine geplaatst en er is bron- en contactonderzoek. Dat is heel belangrijk.'

Lokale lockdown

De Jong wijst naar het buitenland waar het virus nog niet altijd onder controle is. 'Kijk naar sommige staten in Amerika. Daar kun je van zeggen dat daar misschien te vroeg versoepeld is qua maatregelen. Californië is weer opnieuw in een lockdown vanwege de opvlamming van het virus. Dat zou ook in Nederland kunnen gebeuren.'