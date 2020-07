Alle tunnels op slot door brandalarm, IJtunnel pas na twee uur weer open

Alle tunnels in de stad zijn aan het einde van de middag korte tijd dichtgegaan vanwege een loos brandalarm. De meeste tunnels konden snel weer open, maar bij de IJtunnel was dat pas rond 19.00 uur zo.

Rond 16.45 uur gingen de tunnels dicht, waardoor met name rond de IJtunnel veel problemen ontstonden. 'Mensen zitten nu twintig minuten vast. Er zijn mensen nu ook tegen het verkeer in aan het rijden om zo om te rijden', liet een van de automobilisten weten. Daarna liet de politie al het verkeer omrijden. Ook stonden er agenten in het centrum.

Volgens een woordvoerder van de gemeente ging het om een loos brandalarm in de verkeerscentrale, waardoor de tunnels uit voorzorg dicht moesten. De IJtunnel bleef langer dicht omdat daar nog een monteur heen moest.