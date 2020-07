In het Sloterpark zijn vanmiddag twee katten gevonden. Ze zaten in een kattenbak.

De blauw met witte kattenbak was neergezet onder een boom. Waarom de beestjes daar zijn neergezet of wie de eigenaar is, is niet bekend. Wie de katten herkent, of iets opvallends heeft waargenomen in het Sloterpark, kan contact opnemen met de politie