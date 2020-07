Stad Bijbaantje kwijt? 'De zorg is meer dan billen wassen'

Veel jongeren hebben afgelopen tijd hun bijbaantje in de horeca zien verdwijnen. Ook vlogger en influencer uit Kraaiennest QuatroByVeks (26) kent veel vrienden die nu zonder werk zitten. Hij werkt zelf in de zorg en wil hen laten zien dat daar echt genoeg te doen is. 'Veel mensen hebben vooroordelen. De zorg is meer dan billen wassen.'

Een regenachtige dag bij zorginstelling Fokus Wonen in Gein. Hier wonen mensen met een lichamelijke beperking zo zelfstandig mogelijk in hun eigen woning, maar met ondersteuning van zorgmedewerkers. Een van die medewerkers is QuatroByVeks, de naam waaronder deze 26-jarige vlogger uit Zuidoost op Youtube en Instagram van zich laat horen. In zijn vlogs gaat hij bijvoorbeeld met de scooter naar Frankrijk, maar naast zijn online avonturen is hij al een aantal jaar werkzaam in de zorg.

Quote 'De zorg gaat altijd door en daar is behoefte aan mensen' QuatroByVeks, zorgmedewerker

Zijn eerste cliënt van vandaag is Frank, die vanaf zijn veertigste kampt met een spierziekte waardoor hij hulp nodig heeft bij het opstaan. Voor de gelegenheid heeft QuatroByVeks vandaag zijn vriend David meegenomen naar zijn werk. Zo wil hij hem laten zien dat de zorg meer is dan de vele vooroordelen die hij hier vaak over hoort. Vooralsnog is David niet heel enthousiast: 'Ik vind die mensen die dat werk doen echt helden, maar voor mij is het niks.' In de Amsterdamse Poort hoort QuatroByVeks dezelfde geluiden. Zo zegt een meisje: 'Ik vind het vies, ik heb smetvrees.' Haar vriendin denkt dat 'zorgen voor oude mensen' niks voor haar is. Een andere dame, die zelf als verpleger werkt, vertelt: 'Mensen zien het alleen als billen wassen of zien het als onderdanig of smerig.' Jammer, vindt QuatroByVeks, en een gemiste kans voor wie nu zonder werk zit. 'De zorg gaat altijd door en daar is behoefte aan mensen.'

Quote 'Nu veel mensen hun werk kwijtraken, is er meer animo voor de vacatures' Hanneke Dijkkamp, manager Fokus Wonen

Zo is bij de instelling waar hij werkt een diploma niet eens nodig, eventueel benodigde cursussen komen vanuit de organisatie. Hanneke Dijkkamp, manager bij Fokus Wonen, merkt wel dat nu veel mensen hun werk kwijtraken, er meer animo is voor de vacatures. Toch is er nog steeds ruimte voor nieuwe mensen. 'Ook voor mijn vrienden die nu zonder werk zitten?', vraagt QuatroByVeks. Dijkkamp: 'Nodig mensen van harte uit. Ik zeg niet dat ik voor iedereen plek heb, maar niet geschoten, is altijd mis.' Frank is inmiddels aangekleed, uit bed en zit aan de koffie. Hij noemt het werk dat de medewerkers bij hem doen heel afwisselend. 'Ze kunnen een boterham maken, een ei bakken, een vuilniszak buiten zetten.' Als QuatroByVeks hem voorhoudt dat veel jongeren bevooroordeeld zijn over werken in de zorg, reageert hij: 'Het is een stuk uitgebreider dan een pilsje onder een vat houden en 'm op de bar zetten. Ze zouden het gewoon eens moeten proberen.'

Als het werk bij Frank erop zit, is QuatroByVeks natuurlijk erg benieuwd of zijn vriend David nu van mening is veranderd. Maar nee. 'Het is nog steeds niks voor mij', stelt hij. 'Het is juist voor mensen als jou gemaakt. Jij weet hoe je met die mensen om moet gaan. Ik ben een lui persoon, je kan niet op mij bouwen.' Toch is zijn beeld van de zorg wel wat breder geworden dan 'alleen maar billen vegen'. En daar is QuatroByVeks toch blij mee. 'Je beeld is in ieder geval geswitcht.'