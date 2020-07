Gemeente roept op: 'Kom niet naar de Wallen, het is te druk'

De gemeente doet een klemmend beroep om vooral niet naar de Wallen te komen. Het is te druk en bezoekers kunnen niet voldoende afstand van elkaar houden. Tijdelijk worden enkele straten afgesloten.

Hoewel er maatregelen zijn genomen, is het aan het begin van de avond al onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de Wallen.

Maatregelen

De gemeente kondigde eerder al aan maatregelen te zullen nemen op de Wallen in de avond. Zo moeten de bezoekers afstand van elkaar kunnen houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De bezoekers kunnen bijvoorbeeld maar één richting op lopen. En er staan veertig hosts en verkeersregelaars klaar om de stromen te begeleiden en om in te grijpen als het te druk wordt. Dan worden bijvoorbeeld bepaalde straten afgesloten, zoals nu gebeurt.

ChristenUnie-raadslid Don Ceder nam aan het begin van de avond zelf een kijkje. Het viel me niet mee, zegt hij tegen AT5. 'Het is nog begin van de avond, dus relatief rustiger dan later op de avond. Maar toen zag je al dat afstand houden simpelweg niet lukt op veel stukken.'