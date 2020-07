De Zwoele Stad: Floor Eimers en Eveline Stallaart over ballet en seks

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag balletdanser Floor Eimers en seksuoloog Eveline Stallaart.

Eimers is tweede solist bij het Nationale Ballet en zat de afgelopen maanden, net als veel andere Nederlanders, noodgedwongen thuis door het coronavirus. Na een aantal weken kreeg ze van haar werkgever een draagbare barre en een mat voor op de vloer, zodat ze thuis kon trainen.

'Ik heb wel flink wat glazen stukgemaakt. Nee, valt wel meer hoor', grapt Eimers. 'Maar ik heb wel overal tegenaan geschopt. Het was soms wel heel frustrerend.' Na de zomervakantie gaat het Nationale Ballet weer voorstellingen verzorgen en daar kijkt Eimers enorm naar uit.

Minder zin in seks

Seksuoloog Eveline Stallaart ziet dat het (mede) door de coronacrisis extreem druk is in haar praktijk. De belangrijkste hulpvraag van het moment? 'Het is iets dat al langer sluimert, dat een van de partners gewoon minder zin heeft in seks en de ander steeds afwijst en dat er dan onvrede is aan de andere kant. Dat kan je redelijk volhouden als je afleiding hebt en je gaat naar je werk en je komt terug. Maar als je contant met de neus op de feiten gedrukt wordt, op een gegeven moment gaat dat klappen.'