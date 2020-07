Misdaad Nepagent 'Hendriks' licht 89-jarige vrouw op via telefoon

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt een 89-jarige vrouw te hebben bestolen van haar bankpas om er vervolgens grote bedragen mee op te nemen. Door middel van een babbeltruc, waarbij het slachtoffer opgebeld wordt door een persoon die zich voordoet als politieagent, weet de verdachte aan de bankpas te komen.

Het slachtoffer, een 89-jarige vrouw wordt eind mei opgebeld door een persoon die zich voordoet als een politieagent. 'Die persoon stelt zich voor als politieagent Hendriks van bureau Marnixstraat en vertelt dat er iets mis is met haar bankrekening en dat een collega de pas thuis zal komen ophalen', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. De zogenaamde collega van de politieagent verschijnt niet veel later na het telefoongesprek aan de deur van het slachtoffer. 'De man op de beelden wordt verdacht van het ophalen van een bankpas bij het 89-jarige slachtoffer, grote bedragen te hebben gepind én de pas te hebben gebruikt bij de aankoop van verschillende producten', zegt Stor. Op woensdagmiddag 27 mei is de verdachte rond 18.15 uur te zien op bewakingsbeelden van het wooncomplex van het slachtoffer. Hij is kort binnen om de bankpas op te halen, even later zie je hem vertrekken.

Quote 'Word je gebeld door politieagent Hendriks? Trap er niet in!' Marijke Stor politie Amsterdam

De politie heeft ook bewakingsbeelden van verschillende locaties in West waar de man de bankpas gebruikt. Bij een winkel aan de Hoofdweg komt de verdachte later die avond op woensdag 27 mei twee keer in beeld. Op deze plek koopt hij verschillende producten met de pas. Ook bij een tankstation waar hij net na 19.00 uur binnen komt, gebruikt hij de gestolen betaalpas. 'Of deze man zich ook voordoet als politieagent Hendriks is niet duidelijk. Wij vermoeden dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze babbeltruc de afgelopen tijd meerdere slachtoffers hebben gemaakt, maar dit, door een gevoel van schaamte niet durven te melden of bang zijn opnieuw met de nepagenten te maken te krijgen. Wij roepen deze slachtoffers op zich toch te melden', zegt woordvoerder Stor. Stor benadrukt ook dat de politie op deze manier niet werkt en dat een agent nooit iemand zal vragen om zijn of haar bankpas af te staan.

Signalement De verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur, is tussen de 20 en 25 jaar oud, wordt tussen de 1.65 en 1.70 meter geschat en heeft een normaal postuur. Hij sprak accentloos Nederlands, droeg een zwart trainingspak en zwarte schoenen een mondkapje en valt op door een litteken op zijn achterhoofd.