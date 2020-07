Werkzaamheden metrotunnel naar voormalig Hudson's Bay-pand in volle gang

'De tunnel was een mooie bonus, maar zeker niet cruciaal', vertelt een woordvoerder van Adyen. 'Als hij niet zou worden aangelegd dan zouden we het zelf niet gedaan hebben. We hebben hem er echt bij gekregen.' Bij een bezoekje aan de locatie waar de ingang van de tunnel komt, blijkt dat de verbouwing in volle gang is. Eerder al werd er begonnen met de bouw van de tunnel, maar nadat Hudson's Bay uit het pand verdween lagen de werkzaamheden enige tijd stil. De daadwerkelijke doorbraak tussen de tunnel en het pand vindt volgens de planning plaats in september.

En niet alleen de tunnel wordt verbouwd, ook in het grote pand aan het Rokin wordt hard gewerkt. 'Rond kerst hopen we de eerste delen te kunnen gebruiken', aldus de woordvoerder van Adyen. 'Waar mogelijk houden we zo veel mogelijk intact. Op de benedenverdieping moet een vergaderruimte komen, of een café, een receptie, of een ruimte voor klanten. 'Dus het gevoel van "Ik kan naar binnen lopen" van Hudson's Bay, dat willen we behouden. In totaal moeten zo'n 1100 medewerkers van het bedrijf in het pand gaan werken.

Fintech

De verhuizing van Adyen past in een trend die te zien is bij meer bedrijven in de financiële technologie (fintech)-sector: verplaatsen naar een pand op een aansprekende locatie in de stad. Zo verhuist Mollie, een andere betalingsverwerker, naar de Keizersgracht en de Zweedse bank Klarna komt net als Adyen naar het Rokin.