De Zwoele Stad: Yassine Boussaid en Frits Huffnagel over theater en de Pride

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag theaterdirecteur Yassine Boussaid en ondernemer en politicus Frits Huffnagel.

Beide gasten hebben een bewogen periode achter de rug, of zitten daar nog middenin. Huffnagel legde zijn voorzitterschap van de Stichting Amsterdam Gay Pride neer toen er ophef ontstond rond uitspraken die hij deed in het programma Spraakmakers op Radio 1. Huffnagel zei daar dat Nederland geen nieuwe vluchtelingen moet opnemen. 'Wij zien een kind en denken: "wat zielig". Terwijl we niet zien dat er een vader achter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd.'

'Samenbrenger en verbinder'

Vanuit verschillende hoeken kwam de roep om het aftreden van Huffnagel, die daar uiteindelijk aan toegaf. Huffnagel: 'We hebben toen met het voltallige bestuur gezegd: aanblijven dat gaat de Pride schaden en ik heb me juist meer dan zeven jaar lang ingezet voor die Pride. We hebben die Pride steeds groter gemaakt, inclusiever en ik heb daar juist altijd een rol in gespeeld, van samenbrenger en van verbinder. Dat was op dat moment niet meer mogelijk.'

Ook Boussaid verkeert met zijn theater de Meervaart in roerige tijden. Ten eerste is daar de coronacrisis en ten tweede de aanstaande bouw van een nieuw theater, mogelijk in de Sloterplas. Tegen dat plan komt veel protest vanuit de buurt. Boussaid zegt daarin soms de redelijkheid te missen.

'Het debat moet wel op een goede manier gevoerd worden. Kijk, als iemand roept: "Er komt een klomp in het water" en dat soort termen. Dan denk ik, dan hebben we geen gesprek meer. Ik ben van mening dat als er een theater komt dan moet het zich verhouden tot groen, water en mensen.'

