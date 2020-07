Maatregelen tegen verkeersoverlast Tussen Meer: 'Eindelijk wordt er wat gedaan'

Stadsdeel Nieuw-West neemt maatregelen om de verkeersoverlast tegen te gaan die bewoners van Tussen Meer in Osdorp al tijden ervaren. De maatregelen richten zich op de avonduren, waarin het volgens de bewoners het meest storend en gevaarlijk is.

Van 24 juli tot 30 augustus zullen de middenbermen op de Tussen Meer ter hoogte van de Wolbrantskerkweg en de Hoekenesgracht geblokkeerd worden zodat gemotoriseerd verkeer niet kan oversteken. Ook wordt op de kruising Tussen Meer-Osdorpplein een keerverbod ingesteld. De nieuwe regels gelden op de vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden van 18.00 tot 00.00 uur. De maatregelen zijn onderdeel van een pilot.



Omwonenden ervaren al tijden overlast door verkeer dat te snel of luidruchtig over de straat rijdt of rondjes rijdt. In februari 2019 nam AT5 's avonds een kijkje met bewoners die last hadden van de overlast. Zie onderstaande video: