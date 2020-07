De Zwoele Stad: Noortje Veldhuizen en Erik Scherder over workouts en angsten

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag neuropsycholoog Erik Scherder en presentator Noortje Veldhuizen.

Beide gasten delen een voorliefde voor stadsdeel Oost. Scherder is opgegroeid in de Watergraafsmeer en na een klein uitstapje, naar hartje centrum, weer teruggekeerd. 'Er is heel veel groen in Oost, dat is gewoon een fijn gevoel.'

Veldhuizen is één van de makers van de populaire podcast 'De Krokante Leesmap', die ze samen met Roelof de Vries en Marcel van Roosmalen maakt. Vooral in combinatie met Van Roosmalen levert dat nog wel eens vuurwerk op. 'Marcel is ook mijn vriend en met je vrienden kun je gewoon af en toe heel erg botsen. We kunnen ook heel hard lachen, alleen dat gebeurt vaak buiten de uitzending, dus dat hoor je dan niet.'

'Er is één aflevering, nummer 48 - de verboden aflevering - toen is het echt een keer ontploft. Hij is het pand toen uitgelopen. Ik niet. Zo snel ben ik niet boos te krijgen. Hij wel. Maar verder hebben we het al twee jaar heel goed met elkaar.' Het trio werkt nu aan een vervolg van de podcast onder dezelfde naam.